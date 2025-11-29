Filippo Galli sicuro: "Il corto muso la sa lunga, il Milan di Allegri può vincere contro chiunque"

Filippo Galli, ex calciatore e dirigente del Milan, è intervenuto nel corso della trasmissione DAZN Bet Club, commentando anche il peso di mister Allegri all'interno dei successi dei rossoneri in quest'avvio di stagione. Di seguito le sue dichiarazioni a pochi minuti dal big match casalingo con la Lazio: "Credo che Allegri stia facendo la differenza, è andato a dare poche indicazioni ma oggi è la squadra che può battere chiunque. L'anno scorso il Milan poteva perdere contro chiunque, quest'anno invece c'è solidità, baricentro basso, giocatori che piano piano stanno credendo sempre di più nel progetto tecnico e quindi sono disposti anche a sacrificarsi nella fase difensiva, anche quelli che magari sono meno predisposti come indole. Allegri ha impattato in maniera notevole: il corto muso la sa lunga".

Le formazioni ufficiali di Milan-Lazio

Sono ufficiali le scelte di formazione di Milan e Lazio, che alle ore 20.45 si affronteranno a San Siro per il 13° turno di Serie A. Tra i padroni di casa Nkunku vince il ballottaggio con Loftus-Cheek per sostituire Pulisic e affianca Leao in attacco, mentre sul fronte opposto Vecino parte finalmente dal 1' nel ruolo di regista. Di seguito le scelte dei due allenatori Allegri e Sarri per il big match di questa sera:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupinan, Jashari, Ricci, Loftus-Cheek. Allenatore: Allegri.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Nuno Tavares, Patric, Provstgaard, Belahyane, Pedro, Noslin, Dele-Bashiru, Castellanos. Allenatore: Sarri.