Finale incredibile a Bodo: segna anche David a inizio recupero, la Juventus torna avanti
TUTTO mercato WEB
Incredibile a Bodo, al 90' ecco il 2-3 della Juventus con Jonathan David! A segno anche il secondo centravanti di serata di Spalletti, che approfitta di una respinta corta di Haikin su tentativo di un ancora irresistibile Yildiz.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
Le più lette
3 Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
Ora in radio
Primo piano
Mondiali 2026, sorteggio il 5 dicembre: il regolamento ufficiale. Italia in quarta fascia (se ci sarà)
Lucioni: “Al Sud il calcio è vita. Catania, Salernitana e Benevento meritano palcoscenici superiori”
Serie A
Serie B
Serie C
Lucioni: “Al Sud il calcio è vita. Catania, Salernitana e Benevento meritano palcoscenici superiori”
Pronostici
Pronostico Atletico Madrid-Inter, l'eliminazione ai rigori brucia ancora: nerazzurri a caccia di vendetta
Calcio femminile