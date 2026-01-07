Finale incredibile all'Olimpico, altro rigore e Pedro fa 2-2 per la Lazio con la Fiorentina
Partita incredibile all'Olimpico, dove la Lazio trova il 2-2 con la Fiorentina su rigore al 95'. Tiro dagli undici metri procurato da fallo di Comuzzo su Zaccagni, l'esperto attaccante spagnolo non sbaglia e batte De Gea.
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: tra certezze spallettiane e voglia di Chiesa. Inter: i dubbi "in corsia" e la concretezza. Roma e Lazio: il lato doloroso del mercato. Como: la lunga attesa degli anti-Fabregas. E le balle-scudetto di Inter, Milan, Napoli
