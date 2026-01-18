TMW Fiorentina a Bologna nel ricordo di Commisso. Partiti con la squadra anche gli infortunati

La Fiorentina alle ore 15:00 di oggi scende in campo a Bologna per la partita della 21^ giornata di Serie A, con l'incontro che sarà regolarmente disputato nonostante la scomparsa da solo qualche ora del presidente viola Rocco Commisso, su esplicita volontà espressa da parte della società di Firenze.

Il momento presente della Fiorentina, in campo e fuori, è di grande difficoltà emotiva e necessita una forte unione, tanto che in tutta risposta arriva un gesto di vicinanza ai compagni di squadra da parte di tre calciatori assenti dai convocati di Vanoli per problemi fisici, ma che saranno presenti al Dall'Ara.

A Bologna saranno presenti assieme al resto della Fiorentina anche gli attaccanti Moise Kean e Edin Dzeko e il terzino Tariq Lamptey, per stare tutti insieme in un momento tanto triste e delicato per il gruppo dei viola.