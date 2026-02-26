Fiorentina ancora agli ottavi di Conference. Domani il sorteggio: Strasburgo o Rakow

Con tanta sofferenza e con il brivido finale ma alla fine la Fiorentina riesce a superare il playoff di Conference League e passa così il turno. La squadra di Vanoli perde 4-2 in casa con lo Jagiellonia, ma grazie al 3-0 di una settimana fa in Polonia i viola riescono ad approdare agli ottavi di finale di Conference League.

È la quarta volta negli ultimi quattro anni per la Fiorentina, che non ha partecipato alla prima edizione della Conference, quella vinta dalla Roma. Agli ottavi di finale quindi, da quando esiste la Conference, c'è sempre una squadra italiana.

Domani il sorteggio

Domani alle 14 a Nyon ci sarà il sorteggio: ai viola toccherà una tra Strasburgo e Rakow, ma l'urna chiarirà anche gli accoppiamenti di eventuali quarti, semifinali e finale.

Le otto vincitrici degli spareggi si uniscono alle prime otto classificate della fase campionato, che saranno teste di serie nel sorteggio degli ottavi di finale. La Fiorentina, dunque, non sarà testa di serie e giocherà la gara di ritorno in trasferta. Le date degli ottavi sono 12 e 19 marzo.