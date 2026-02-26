Lo Jagiellonia spaventa la Fiorentina. E fa gli auguri ai possibili prossimi avversari viola

Lo Jagiellonia sfiora l'impresa, ma alla fine, soffrendo tantissimo, la Fiorentina passa il turno e vola agli ottavi di Conference League. Sui propri canali social il club polacco celebra la grande prestazione dei giallorossi e fa anche gli auguri alle squadre polacche ancora in corsa, fra cui il Rakov, possibile avversaria proprio della Fiorentina agli ottavi:

"È stata un’avventura bellissima. Per il secondo anno consecutivo abbiamo avuto l’onore di rappresentare la Polonia sulla scena europea. Speriamo che, tra qualche anno, tutti possano tornare con emozione alle prestazioni dei giallorossi in Conference League nella stagione 2025/26.

Nel frattempo, grazie. Per il sudore, la lotta e il sacrificio. Per le migliaia di chilometri percorsi su strada e in aereo. Per le gole consumate, le splendide coreografie e i momenti indimenticabili. Per le parole di incoraggiamento, la fiducia e la forza dimostrate. Grazie a tutti per tutto. Ci rivediamo sul palcoscenico europeo nella prossima stagione.

Un ultimo pensiero a Lech Poznan e Rakow: facciamo il tifo per voi. Dimostrate perché l’Ekstraklasa è una forza".