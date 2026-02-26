Ausilio punge il Milan: "Non credo a chi dice che va bene il 4° posto. L'Inter parte per vincere"

Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha raccontato alcune delle sue verità nell'intervista da lui rilasciata al canale YouTube 'Colpi da maestro'.

Nel corso della chiacchierata, tra l'altro, Ausilio ne ha anche approfittato per lanciare quella che sembra una provocazione a distanza rivolta al Milan, quando si sofferma sugli obiettivi dei top club - di Serie A e non soltanto - dicendo di diffidare da chi parla di qualificazione alla Champions come obiettivo reale.

Ha detto Ausilio, nello specifico: "Quando inizi una stagione da dirigente e allenatore dell'Inter pensi sempre a fare di tutto per vincere. Io non credo mai a quelli che raccontano che va bene il 4° posto, che va bene andare in Champions. Quando si parla di Inter, e di squadre di questo livello in Italia, parti sempre competitivo per vincere. Poi se non ti riesce perché sei più bravo o qualcun altro ne approfitta… Lo scorso anno siamo arrivati secondi a un punto dal Napoli: bravi loro, ma la differenza passa da tante cose. Anche da 23 partite in più nostre e lo dico con un certo orgoglio, ma qualche energia la perdi. A inizio stagione l'Inter pensa di poter vincere campionato, Coppa Italia e Champions: poi non ci riesci, ma con questa mentalità costruisci la squadra e ci trasferisci gli obiettivi. Secondi a un punto vuol dire aver fatto bene e che qualcuno è stato più bravo. Su questa Inter si è sparato un po' troppo, soprattutto dopo la finale di Champions. Avrei parlato un po' più dell'orgoglio dell'Inter".

