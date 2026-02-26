Fiorentina, triplo infortunio contro lo Jagiellonia: si è fatto male anche Gosens

Non soltanto la felicità per il passaggio del turno e per il raggiungimento degli ottavi di finale di Conference League per il quarto anno di fila, perché per la Fiorentina la partita di oggi contro i polacchi dello Jagiellonia ha lasciato in eredità anche problemi fisici per tre dei protagonisti in maglia viola.

Il primo a lasciare il campo è stato il portiere di riserva Luca Lezzerini, sostituito già all'intervallo da De Gea. Per l'estremo difensore classe 1996 si tratta di un risentimento al retto femorale della coscia destra.

Subentrato nel secondo tempo, l'esterno israeliano Manor Solomon ha dovuto alzare bandiera bianca nei tempi supplementari. Anche per lui risentimento al retto femorale della coscia destra, proprio come Lezzerini.

Problemi, infine, anche per Robin Gosens: l'esterno tedesco ha infatti accusato un trauma maxillo-facciale. Quest'ultimo è rimasto in campo fino alla fine del match.