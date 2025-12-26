Fiorentina ancora in silenzio stampa: la linea non cambia nonostante il 5-1 all'Udinese

Continua il silenzio stampa in casa Fiorentina, scattato dopo il ko casalingo contro il Verona e mantenuto anche dopo il successo sull’Udinese. Stando a quanto riportato da FirenzeViola.it, la linea non cambierà nemmeno alla vigilia e nel post partita della sfida in programma domani contro il Parma: nessun tesserato viola rilascerà dichiarazioni.

Una decisione condivisa e ribadita dal club, in attesa di un segnale forte che possa segnare una reale inversione di tendenza, magari proprio con una prestazione convincente e un risultato positivo al Tardini.

Come arriva la Fiorentina alla gara di Parma

Raggiunta la prima vittoria in questo campionato, la Fiorentina sarà di scena al Tardini di Parma per chiudere l'anno in un altro delicato scontro salvezza. Rispetto alla formazione che una settimana fa a battuto 5-1 l'Udinese, Vanoli non dovrebbe cambiare molti interpreti, pur dovendo far fronte alla squalifica di Ranieri. A sostituirlo è ballottaggio tra Viti - favorito - e Fortini per agire sulla corsia sinistra. L'altra fascia sarà presidiata da Dodo, mentre al centro si riformerà la coppia Pongracic-Comuzzo a protezione di De Gea. A centrocampo viaggiano verso la conferma Ndour, Fagioli e Mandragora, perfettamente recuperato dal problemino muscolare che lo aveva tolto in anticipo dall'ultima partita contro i friulani. Il tridente vedrà di nuovo coinvolto Parisi, in questa nuova veste di esterno destro, a completare il reparto assieme a Gudmundsson e Kean.