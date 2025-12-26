TMW Cremonese-Cagliari considerata "a rischio" per i tifosi, la posizione del club rossoblu

In vista della gara dell'otto gennaio, il Cagliari sta lavorando per tutelare i propri tifosi in vista della trasferta che dovranno affrontare a Cremona, per la gara contro la Cremonese, nell'ottica di possibili provvedimenti limitativi che possono arrivare.

Il club rossoblu ha presentato formali deduzioni in merito alla Determinazione n. 52 del 23 dicembre 2025 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, che qualifica l’incontro con i grigiorossi come evento a rischio, suggerendo limitazioni alla vendita dei biglietti per i tifosi rossoblù. Nello specifico la vendita dei biglietti ai residenti in Sardegna solo per il settore ospiti e solo ai possessori del programma di fidelizzazione del Cagliari Calcio.

Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb,com la società rossoblù - come si legge nella lettera predisposta dallo studio legale - non è a conoscenza del provvedimento della Questura di Cremona richiamato nella determinazione e non non sa quali siano gli episodi del passato tra le due tifoserie cui la stessa Questura fa riferimento. Per questo contesta la valutazione, sottolineando l’assenza di precedenti episodi di violenza o rivalità tra le due tifoserie e la mancanza di presupposti concreti per l’adozione di misure restrittive.

In caso di provvedimenti limitativi, il club - assistito come già in passato dall’avvocata Matilde Mura - potrebbe anche valutare il ricorso al TAR Lombardia - Brescia per la tutela della propria immagine e di quella dei propri sostenitori. Un’azione che il Club ha già intrapreso in passato in occasione di fattispecie simili, come l’ultima trasferta di Empoli quando si riuscì in extremis a evitare che moltissimi sostenitori rimanessero fuori dell’impianto pur in possesso di tagliando e con i viaggi già organizzati.

Il Cagliari Calcio - si legge ancora nel dispositivo - contesta fermamente tale valutazione, evidenziando come non vi sia mai stata, né storicamente né recentemente, alcuna rivalità o episodio di violenza tra le due tifoserie. Nella storia sportiva, infatti, i confronti tra i due club sono stati rarissimi e sempre privi di criticità.