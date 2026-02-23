Fiorentina, bella coreografia di 'Firenze vittoriosa su Pisa' di Giambologna: le immagini
In occasione del derby tra Fiorentina e Pisa, tornato in Serie A dopo l’ultima volta nel 1991, al Stadio Artemio Franchi è stata organizzata una coreografia speciale per celebrare l’evento. Un colpo d’occhio significativo per una sfida che mancava da oltre trent’anni nella massima serie e che ha riportato in città il sapore delle grandi rivalità toscane.
Tante bandiere della Repubblica Fiorentina, una bandiera con la celebre Firenze vittoriosa su Pisa' di Giambologna e un lungo striscione con scritto 'clamor belli civitatis florentiae' che in latino significa 'Il rumore della guerra della città di Firenze'. Si tratta della prima coreografia realizzata nell’impianto viola dal marzo 2025, quando fece discutere quella con la scritta “Juve me**a”, indirizzata alla Juventus.