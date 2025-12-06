Fiorentina, Ferrari: "Molto importante la presenza di tanti tifosi, vogliamo ripartire"

Ai microfoni di Dazn è intervenuto il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari. Ecco le sue dichiarazioni: "Siamo perfettamente consapevoli che stiamo attraversando un momento non particolarmente brillante, ma nel gruppo vedo grande voglia di uscire da questa situazione. La presenza di tanti tifosi non mi meraviglia, non hanno mai fatto mancare quel sostegno che può essere di grande aiuto. Non mi sembra il momento per parlare di mercato perchè ci sono ancora gare importanti da disputare, certamente seguiremo le indicazioni del nostro allenatore"