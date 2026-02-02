Fiorentina, tentativo per il terzino del Lipsia Nedeljkovic: resta viva anche la pista Zappa

Continua la ricerca della Fiorentina relativa al nuovo terzino destro da affidare a Paolo Vanoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club viola ha fatto un tentativo per il laterale serbo Kosta Nedeljkovic, di proprietà del Lipsia, e attende una risposta dai tedeschi.

Sullo sfondo resta sempre il nome di Gabriele Zappa del Cagliari, con i viola che già da ieri stanno trattando con i sardi sulla base del prestito con obbligo condizionato legato alla salvezza. Intanto Daniele Rugani è a Firenze e sta svolgendo le visite mediche prima di firmare il suo contratto con i viola.