Bologna, i convocati di Italiano per la gara con il Milan: c'è già Joao Mario. Out De Silvestri
Nel giorno di vigilia della sfida di campionato tra Bologna e Milan, gara che chiuderà la 23^ giornata di Serie A, il club rossoblù ha comunicato i convocati che prenderanno parte al match. Subito a disposizione di Vincenzo Italiano l'ultimo arrivato Joao Mario, out invece capitan Lorenzo De Silvestri a causa di una colica addominale. Questa la lista completa:
Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia;
Difensori: Casale, Heggem, Helland, Lykogiannis, Joao Mario, Miranda, Vitik, Zortea;
Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm;
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.
