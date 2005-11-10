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Fiorentina, Cher Ndour e il gol da 70 metri con l'Under21: uno dei più lontani nella storia

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Luca Bargellini
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Luca Bargellini
Oggi alle 15:49Serie A
06.10.2026 15:49Serie A
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Cher Ndour ha segnato da circa 70 metri contro la Polonia U21: il centrocampista della Fiorentina firma una delle prodezze più lontane nella storia del calcio
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il gol realizzato da Cher Ndour contro la Polonia Under 21 ha immediatamente fatto il giro del mondo. Al minuto 55 della sfida dell'Adriatico di Pescara, il centrocampista della Fiorentina e dell'Italia Under 21 ha recuperato il pallone nella propria metà campo, ha visto il portiere polacco Marcel Lubik lontano dalla porta e ha tentato una conclusione da una distanza siderale. Il tiro ha scavalcato l'estremo difensore e si è infilato in rete da circa 70 metri.

La rete, arrivata nel 6-2 con cui gli azzurrini hanno superato i pari età polacchi conquistando la qualificazione diretta all'Europeo, non rappresenta però il record assoluto per un giocatore di movimento. La storia del calcio presenta infatti diversi precedenti ancora più lontani.

Stoppelkamp, il riferimento tra i giocatori di movimento

Il precedente più clamoroso è quello di Moritz Stoppelkamp. Il 20 settembre 2014, con la maglia del Paderborn contro l'Hannover, il centrocampista tedesco segnò da circa 83 metri, stabilendo il record della Bundesliga. Il portiere avversario si trovava nell'area del Paderborn per cercare il gol del pareggio e, dopo una punizione respinta, Stoppelkamp controllò il pallone e calciò al volo verso la porta rimasta sguarnita.

Da Tzavellas a Biggins: altri precedenti

Nel marzo 2011 Giorgos Tzavellas, allora all'Eintracht Francoforte, segnò contro lo Schalke04 un gol da 73 metri, mentre nel settembre 2026 Harrison Biggins, centrocampista del Newport County, ha segnato contro il Salford City da circa 71 metri. Una distanza che lo colloca davanti anche a Cher Ndour nelle graduatorie basate sulle misurazioni disponibili.

I grandi gol dalla distanza

Tra le altre prodezze diventate celebri c'è quella di Charlie Adam, che nell'aprile 2015 segnò con lo Stoke City contro il Chelsea da poco meno di 60 metri così come l'indimenticabile rete di David Beckham contro il Wimbledon nell'agosto 1996: il centrocampista del Manchester United calciò dalla linea di metà campo centrando la porta da più di 52 metri. Sempre dalla propria metà campo arrivò nel 2006 una delle reti di Xabi Alonso con il Liverpool contro il Luton, mentre Wayne Rooney nel 2017 segnò con l'Everton contro il West Ham da quasi 56 metri.

E tra i portieri?

Se si allarga il discorso a tutti i calciatori, la situazione cambia ancora. Il Guinness World Records attribuisce infatti a Tom King il record ufficiale per il gol realizzato dalla distanza maggiore in una partita competitiva: 96,01 metri, segnati con il Newport County contro il Cheltenham il 19 gennaio 2021. Il portiere superò così il precedente primato di Asmir Begovic, autore di una rete da 91,9 metri con lo Stoke City contro il Southampton nel 2013.

Il caso Requena

Ancora più lontano, almeno secondo le stime disponibili, arrivò nel 2023 Leandro Requena. Il portiere del Cobresal segnò contro il Colo-Colo direttamente da un rinvio dalla propria area: la distanza fu indicata in circa 101 metri. Il dato, però, non è stato riconosciuto dal Guinness, a causa di rigorosi criteri di misurazione e di ostacoli burocratici. Per l'omologazione del primato da 101 metri era infatti richiesta una rigorosa documentazione ufficiale con perizie geometriche e dati sull'altitudine del campo, che non è stata presentata.

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