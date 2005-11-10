Cremonese, Licina può iniziare la riabilitazione. Non chiari i tempi per rivederlo in campo
Tommaso Maschio
La Cremonese ha aggiornato i propri tifosi sulle condizioni del fantasista Adin Licina, infortunatosi al polso nel corso dell’amichevole giocata in questa pausa per le nazionali contro la Juventus a Torino. Dopo le 72 ore di riposo, il calciatore classe 2007 può infatti iniziare il percorso riabilitativo.
La nota della Cremonese su Licina
"Dopo le 72 ore di riposo Adin Licina è stato sottoposto a ulteriori accertamenti strumentali effettuati presso la Clinica “La Madonnina” dal Dr. Pegoli. - si legge nel comunicato grigiorosso - La visita ha accerto un buon processo di guarigione e il calciatore è stato pertanto autorizzato a iniziare l’iter riabilitativo/atletico".
Quando rientrerà Licina
Nella nota non è chiaro se il tedesco potrà essere a disposizione del tecnico Fabuo Pecchia già per la sfida contro l’Arezzo prevista nel fine settimana o meno, molto probabilmente non sarà ancora pronto, né sull’eventuale utilizzo di un tutore alla mano per anticipare il ritorno in campo. Solo nei prossimi giorni si potrebbe sapere qualcosa su questo fronte.