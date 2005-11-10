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Vaughn sbarca a Bari per il progetto stadio. "Sono barese", le sue prime parole

Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 16:04Serie C
06.10.2026 16:04Serie C
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L'imprenditore statunitense, sposato con una pugliese, era presente alla conferenza servizi in cui si parlava del suo progetto per San Nicola e Della Vittoria. In ballo un investimento da 250 milioni
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Ivan Cardia

Le prime parole di Gregory Vaughn sono state eloquenti. L’imprenditore statunitense quest’oggi è stato presente, assieme alla moglie Paola Leone, a Palazzo di Città per la conferenza servizi che doveva discutere la proposta di i riqualificazione degli stadi San Nicola (che può contare sul placet di Renzo Piano) e del Della Vittoria avanzata dallo sesso Vaughn nei giorni scorsi. “Io sono barese”, ha detto il manager come riporta TeleBari, a margine della riunione.

Altra riunione in vista: in ballo 250 milioni di euro

Alla riunione erano presenti tra gli altri anche i dirigenti delle varie ripartizioni comunali coinvolte dal progetto di ristrutturazione dei due impianti cittadini, oltre che dei rappresentati dell’agenzia Deloitte che fa da consulente a Vaughn in questo progetto. Si è trattato di un primo incontro a cui seguirà un’altra riunione più tecnica che dovrà valutare l’offerta da 250 milioni di euro proposta dallo statunitense con una soluzione di partenariato pubblico-privato per adeguare soprattutto il San Nicola con l’obiettivo di candidarlo per ospitare l’Europeo del 2032 che sarà organizzato dall’Italia con la Turchia. Sarebbero 200 milioni di euro l’investimento della parte privata, ovvero della Stadio&co, il resto sarà finanziato da risorse pubbliche attingendo anche all’Istituto credito sportivo.

Il crono-programma

L’obiettivo è quello di avvicinare gli spalti al campo, con la rimozione della pista d’atletica, e un aumento della capienza a 64mila oltre all’adeguamento degli impianti tecnici, a nuove aree hospitality e al potenziamento dei sistemi di sicurezza e di accessibilità. In questo modo il San Nicola potrebbe avere i requisiti UEFA 4 e dunque essere candidato come uno dei cinque stadi che ospiteranno la manifestazione fra sei anni. Il cronoprogramma indicativo prevede l’avvio dei lavori dal 2027 e il completamento entro il 2031, in linea con il percorso della candidatura a Euro 2032. Ma e tempistiche dovranno essere definite in dettaglio nel corso dei prossimi incontri.

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