Santacroce sull’Italia: “Kayode fa brillare gli occhi, Vergara può migliorare”

Ospite di Maracanà, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com, è stato l'ex calciatore Fabiano Santacroce. Queste le parole sull'Italia di Mancini e sul Napoli.

Che segnali hai visto da questa nuova Nazionale di Mancini? Chi ti ha convinto maggiormente?

"Kayode fa brillare gli occhi quando lo guardi. Mi piace molto, è stata una bella scoperta e ora bisogna dare tempo a questa Italia per rinascere, dato che Mancini è un ottimo tecnico. A livello tattico non è facile per un ct lavorare come un allenatore di club e per questo bisognerà puntare sulla compattezza del gruppo, cosa in cui Mancini è molto bravo".

Anche Vergara ha fatto bene. Che percorso può fare?

"Il problema grosso è che non ha un ruolo non ben definito sotto la punta e a Napoli in quel ruolo c'è De Bruyne; penso che se non ci fosse il belga Vergara giocherebbe tutte le partite. Sbaglia ancora qualche scelta, ma è bello da vedere perché gioca in maniera spudorata. Sono quei giocatori che servono e che fanno appassionare i più giovani. Può migliorare molto".

Il Napoli come può ripartire?

"Devono rientrare un po' di titolari, perché Allegri ha avuto difficolta sin dall'inizio. Se giochi con Gilmour al posto di McTominay cambia tutto. Ad ora ci sono state tante difficoltà, ma la squadra è buona. Serve tempo e avere il gruppo al completo, perché è strano che in due anni ci siano stati così tanti problemi fisici".