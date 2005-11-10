FIGC, Cugini: "Commissariamento, situazione gestita in maniera fantozziana"

Ospite della radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà, è stato il giornalista Mimmo Cugini, che è partito dalla questione Malagò, che diventa il commissario FIGC: "Mi viene da ridere, siamo su Scherzi a parte? Chissà cosa pensano gli altri Paesi di come gestiamo certi incarichi importanti. Sono stato il primo a dire che Malagò doveva essere il presidente FIGC. E' stato legittimamente eletto ed è il migliore per fare questo lavoro. Ma è un altro discorso, ma non si può far finta che questa cosa non è stata fatta in maniera fantozziana. Chi è partito all'attacco ora dovrà dire qualcosa. Abodi dovrà dire per quale motivo Malagò farà il commissario di se stesso.

Parlo di regole, di rispetto delle regole e di persone con incarichi importanti come il presidente del CONI che decide di commissariare la FIGC mettendo a capo di nuovo lo stesso Malagò è assurdo. Questa è una soluzione che mette una toppa a una voragine che si stava creando nello sport e nel calcio italiano. Il punto è che c'era una cosa specifica contro Malagò. Non la consideravo giusta prima e neanche ora, ma dico che come questa cosa è stata realizzata non è piaciuta per niente. Mi aspettavo che a certe parole facessero seguito delle azioni".