Che impatto di Doumbia con l'Italia! L'agente: "E' cresciuto a pane e... Pogba"

Issa Doumbia è una delle scommesse vinte di Roberto Mancini. Ieri per la prima volta dal primo minuto in campo con la maglia della Nazionale, il centrocampista classe 2003 dello Sporting Club di Portogallo è stato uno dei migliori in campo. Letteralmente dominante nella ripresa: "Gli è mancato solo il gol ma va benissimo così", ha dichiarato ai nostri microfoni il suo procuratore Cheikh Fall. "Ho assistito alla partita con la sua famiglia, al Dall'Ara c'era sua mamma e i suoi fratelli, e la prestazione è stata decisamente importante. Anche Issa era soddisfatto a fine gara".

Dice di ispirarsi a Pogba. In cosa deve crescere per arrivare a quei livelli?

"È vero, come la maggior parti dei centrocampisti nati in quei anni e cresciuti a pane e... Pogba. Per quanto riguarda la sua crescita secondo me siamo a buon punto: l'anno scorso giocava in Serie B col Venezia, mentre adesso è in una big europea con una presenza da titolare in Champions e quattro partite ufficiali nella nazionale italiana di cui una dell'inizio. Deve solo continuare a essere se stesso e osare sempre di più, ma sempre divertendosi".

Come lo Sporting lo sta aiutando nel diventare un centrocampista di livello assoluto?

"È la realtà perfetta che cercavamo, lì può crescere e giocare in un ambiente sano ed importante. Allo Sporting gioca in un ruolo che non è quello a lui più congeniale, è uno dei due mediani in un centrocampo a due. Ma devo dire che lo fa egregiamente, senza il minimo problema. Anzi, lo aiuta a completarsi perché in questo modo può ricoprire anche più ruoli a centrocampo".

Qual è stato il suo impatto in Nazionale?

"Direi bene, ha giocato tutte le gare".

E il rapporto con Mancini?

"Il CT è stato davvero molto bravo con lui. L'ha inserito coi tempi giusti senza creargli addosso pressioni o grosse aspettative".

L'impressione è che Mancini e Ranieri, appena arrivati, abbiamo subito puntato forte su di lui. Com'è andata l'estate?

Sì è vero. L’hanno voluto, l’hanno chiamato, ha risposto bene alla chiamata e spero alla fine non li abbia delusi".