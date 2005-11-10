Ndour trascina l'Under 21 agli Europei: la Fiorentina se lo gode, le big osservano interessate

Colonna di Baldini, capitano dell’Italia Under 21, doppietta - di cui un gol da urlo da oltre 60 metri di distanza - che manda gli azzurrini dritti agli Europei del 2027. Cher Ndour continua a brillare in Nazionale e contro la Polonia è stato autore di una prova maiuscola che ha permesso di strappare il pass diretto per il torneo che si giocherà il prossimo anno in Albania e Serbia.

La Fiorentina se lo gode, le big osservano

Centrocampista moderno, capace di abbinare al suo strapotere fisico anche uno spiccato senso del gol, fu la Fiorentina nel gennaio 2025 a fiutarne il colpo e a soffiarlo al Paris Saint Germain anticipando la concorrenza per 5 milioni più il 50% di futura rivendita verso il club francese. Se Pradè fu bravo a capirne il potenziale, Paratici ha avuto il merito questa estate di blindarlo al Viola Park, rendendolo, di fatto, l’unico calciatore incedibile di tutta la squadra. La fiducia totale che la società gli sta riservando è dimostrato anche dai fatti, visto che Ndour è il secondo giocatore di movimento più impiegato alle spalle del solo Dragusin (differenza di appena 5’). Intanto diverse big ci avrebbero già messo gli occhi, con la Juventus in primis che, nell’ottica di italianizzare la propria rosa, considererebbe proprio Ndour uno dei primi nomi nella lista per il centrocampo.

Testa già ai viola

Neanche il tempo di godersi i festeggiamenti che Ndour ha subito archiviato il successo con gli Azzurrini spostando immediatamente il focus sulla Fiorentina. “Torno già stasera a Firenze perché sabato abbiamo una partita importantissima per noi. Dobbiamo risalire il prima possibile”, le parole pronunciate dal centrocampista in zona mista, la cui mente è già proiettata alla sfida di sabato a Marassi contro il Genoa.