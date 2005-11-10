Italia U21, Ndour: "Ce ne sono pochi come Baldini. Il gol da 70 metri? Ho improvvisato"

Cher Ndour, centrocampista e capitano dell'Italia Under 21, è intervenuto ai microfoni di Rai 2, parlando così dopo la qualificazione all'Europeo di categoria, ottenuta battendo 6-2 la Polonia nello scontro diretto: "Il gol da 70 metri mi è uscito così improvvisato, ma quello che conta è la grandissima prestazione di squadra e di sacrificio che abbiamo fatto".

Uno scontro diretto che vi regala l'Europeo.

"Sì, era importante dimostrare questo atteggiamento, abbiamo fatto 2 gol subito dopo quelli fatti da loro e questo significa essere in partita, avere carattere, essere uniti. Noi seguiamo il mister".

Un successo tutto per Baldini.

"Se lo merita, sta passando un periodo difficile, gli vogliamo bene. Prima di essere un allenatore è una grande persona, ce ne sono pochi così. Mi viene da piangere".