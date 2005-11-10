Ascoli, è febbre per la sfida al SudTirol. In un'ora esauriti i biglietti per il settore ospiti

C’è grande attesa in casa Ascoli per il ritorno in campo dopo la pausa per le nazionali. I tifosi infatti si preparano a un vero e proprio esodo verso Bolzano dove sabato alle ore 15:00 i bianconeri di mister Tomei sfideranno il SudTirol di Possanzini.

Sudtirol-Ascoli, settore ospiti esaurito

Come riferito da Tuttoascolicalcio.it infatti i 625 biglietti messi a disposizione dal club altoatesino per il settore ospiti dello Stadio Druso sono andati esauriti in poco più di un’ora con una forte richiesta da parte della tifoseria bianconera. Un segnale importante anche per la società e la squadra che avranno una motivazione in più per fare bene contro una delle squadre che meglio è partita in questa stagione di Serie B. L’Ascoli dunque potrà contare su un sostegno caldo e importante per una sfida delicata contro i biancorossi che in classifica hanno solamente un punto in più rispetto ai marchigiani.