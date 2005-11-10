Malagò: "Sulla Nazionale grande e progressivo entusiasmo. Bravi Mancini, Ranieri e Baldini"

Al termine degli incontri al CONI e della nomina a commissario della FIGC, Giovanni Malagò ha parlato anche dell'ottimo percorso fatto fin qui dalla Nazionale di Roberto Mancini:

Si sente di dire che ha vinto qualcuno o che ci sono stati degli sconfitti?

"Chiunque ha seguito la vicenda può dare un giudizio se c'è uno sconfitto o un vincitore, ma magari non ci sono né sconfitti né vincitori".

Ha risolto anche le incomprensioni con Buonfiglio?

"Incomprensioni mi sembra un termine affettuosamente eufemistico. Ho ricevuto ieri una telefonata da Buonfiglio, mentre ero a Bologna, mi ha chiesto di incontrarci oggi prima della giunta e ho dato disponibilità. C'è stata una proposta in questo senso che mi sento di condividere in pieno, tutti i colleghi di giunta hanno confermato, è stato un oggetto molto dibattuto in passato chi può e chi non può votare ma su questo non c'è stata alcuna problematica e poi sono andato anche in consiglio nazionale. L'ho fatto per amore dello sport, del Coni e per i miei colleghi di giunta, per evitare spaccature e imbarazzo. Per molti sarebbe stato complesso, ho da subito manifestato la disponibilità di prendere in considerazione l'ipotesi commissario".

Intanto l'Italia è piaciuta...

"Sono molto felice, vedo anche gli italiani che cominciano ad esserlo. Siamo proprio all'inizio di un percorso, ci saranno momenti difficili. C'è un grande e progressivo entusiasmo. Non potrà essere sempre così, ma immaginare di essere secondi con discrete speranze di guardare alla Nations League con ottimismo dopo il primo tempo col Belgio... poi l'Under 21 qualificata e con buone possibilità di essere alle Olimpiadi, il ritrovato entusiasmo… Ieri c'è stato il 40% di share, 8 milioni di telespettatori, ma quello che mi ha impressionato sono i 4 milioni di italiani che hanno seguito i commenti post. Un plauso a Mancini, ai ragazzi, a Ranieri, a Baldini… Se possibile vorrei continuare a lavorare pensando anche ad altre cose".