Fiorentina, Commisso jr: "Estremamente soddisfatti di Paratici. Franchi rimpianto di Rocco"

Nel corso del suo primo discorso da presidente della Fiorentina, direttamente ai canali ufficiali del club, Giuseppe B. Commisso ha toccato anche due temi importanti per l'attualità gigliata come quello legato all'arrivo a Firenze del nuovo direttore sportivo Fabio Paratici e quello relativo alla ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi. Queste le sue dichiarazioni in merito:

"Voglio inoltre fare un grande in bocca al lupo a Fabio Paratici, che entrerà ufficialmente a far parte della Fiorentina nei prossimi giorni. Siamo estremamente soddisfatti di questa scelta e non vediamo l’ora di vederlo all’opera".

Sul Franchi Commisso jr ha poi aggiunto: "Quando entro al Rocco B. Commisso Viola Park, vedo tutta la passione di mio padre e il suo desiderio di creare qualcosa di bello, funzionale e duraturo. Quando torno al Franchi, questo rafforza una verità semplice: Firenze merita uno stadio moderno e rinnovato, capace di accogliere i tifosi in modo degno della Fiorentina".