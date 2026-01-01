Retegui, Kean, Esposito: tre bomber per due posti. I numeri degli azzurri a confronto

Una gara alla volta: è il mantra di Gennaro Gattuso. Il commissario tecnico della Nazionale italiana sembra avere le idee chiare sull’attacco: con l’Irlanda del Nord dovrebbe partire la coppia “tipo”, formata da Mateo Retegui e Moise Kean. Poi, se si giocherà il 31 (data della finale dei playoff per l'accesso ai Mondiali, con la vincente tra Galles e Bosnia ed Erzegovina), si valuterà in quell’occasione.

A incalzare i due bomber titolari c’è ovviamente Francesco Pio Esposito. L’exploit del giovane centravanti dell’Inter è la “notizia” dell’anno in Serie A ma, questione di gerarchie e non solo, per ora il baby bomber parte indietro.

Come sono andati finora? A livello stagionale, Kean ed Esposito hanno realizzato esattamente lo stesso numero di gol: 9. L’attaccante della Fiorentina ha segnato di più in campionato (8 contro 6), ma Pio vanta anche due gol in Champions League che Moise ovviamente non ha (uno in Conference). Decisamente più prolifico Retegui, che da solo ha segnato quanto gli altri due: 18 reti in 28 presenze stagionali. Quindici gol sono arrivati nel massimo campionato saudita, tre in King’s Cup. Il dubbio, legittimo, è se le marcature dell’ex Atalanta abbiano lo stesso peso di quelle realizzate in Italia.

Nella media minuti-gol, però, è ancora Retegui a dominare: una rete ogni 134’ trascorsi in campo. Lo segue Pio, che ha segnato un gol ogni 210 minuti. Più staccato Kean: una marcatura ogni 252’ per il viola.