Live TMW Fiorentina, De Gea: "Da capitano porto un po' di calma. Serve unione da parte di tutti"

La Fiorentina interrompe il proprio silenzio stampa e il portiere David De Gea parla in conferenza stampa al termine della sfida contro la Cremonese, gara vinta per 1-0. Segui la diretta live su TuttoMercatoWeb.

Che significa per lei la fascia?

"E' una responsabilità ma sono abituato essendolo stato allo United. Sono uno di quelli con più esperienza e devo portare un po' di calma, dando l'esempio. Questo alla mia età è più facile. Se ci siamo detti chi vuole lottare? Per me se uno non vuole giocare esce, se ne va, e ne entra un altro".

Ha un messaggio per i tifosi?

"E' una vittoria importantissima per noi, anche se nelle scorse settimane meritavamo qualcosa in più. Oggi anche a 4-5 minuti dalla fine volevamo i tre punti. Siamo uniti e dobbiamo esserlo tutti, nei momenti di difficoltà abbiamo ancor più bisogno dei tifosi".

Come commenta le sue ultime performance e quanto conta uscire con un clean sheet

"E' importante non prendere gol. Oggi abbiamo avuto fiducia, meritando i tre punti. Dobbiamo iniziare a fare più clean sheet. I miei errori sono nmormali, non conosco nessuno che non ne fa. Io faccio di tutto per dare una mano e parare ciò che posso"

Si è spiegato perché siete in questa situazione?

"Mai mi sono trovato in una situazione così ma il calcio è come la vita: non sempre tutto va bene. Stiamo lavorando tanto, passettino per passettino, perché i momenti di difficoltà ti fanno maturare e impari tanto"

Lei e Kean siete il top: quanto è un'ulteriore responsabilità?

"Non solo Moise e io. Se uno o due non lavorano bene la squadra non funziona, anche se io paro bene e Moise segna. Come lo abbiamo riaccolto? Ci ha trascinati alla vittoria, tutti gli vogliamo bene e nei momenti di difficoltà deve prendersi le sue responsabilità"

Come sta vivendo il momento di contestazione?

"E' dura, io lo soffro perché sento il calcio e sento questa maglia e questa città. Mi sento uno di Firenze e per questo è ancor più dura. Nessuno si aspettava di stare in questa situazione e per questo servono punti, punti punti. La strada è lunga ma noi dobbiamo farlo per forza".