Retroscena Dzeko: rifiutato super-ingaggio dal Paris FC, allo Schalke ne guadagna un quarto

Il mercato invernale del Paris FC è stato caratterizzato dalla ricerca di un attaccante capace di risolvere i problemi offensivi della squadra. Alla fine il club parigino ha puntato su Ciro Immobile, ma prima di chiudere l’operazione aveva individuato un altro grande obiettivo: Edin Dzeko. Nonostante i suoi 39 anni, l’esperto centravanti bosniaco era considerato il profilo ideale per guidare l’attacco allo Stade Jean Bouin. Secondo quanto riportato da Sport Bild, il Paris FC avrebbe tentato seriamente di convincerlo con una proposta economica molto significativa per il mercato di gennaio.

Il club attualmente tredicesimo in Ligue 1 avrebbe messo sul tavolo un’offerta da 1,3 milioni di euro per un contratto di appena cinque mesi. Una cifra importante che però non ha fatto cambiare idea al giocatore Dzeko ha infatti deciso di rifiutare la proposta, preferendo trasferirsi in Germania allo Schalke 04, in seconda divisione. Una scelta sorprendente anche dal punto di vista economico, visto che l’accordo con il club tedesco prevede uno stipendio complessivo di circa 300.000 euro.

Sul campo, però, la decisione sembra aver pagato: l’attaccante bosniaco ha già realizzato cinque gol nelle prime sette presenze con lo Schalke. Numeri che inevitabilmente alimentano qualche rimpianto in casa Paris FC, soprattutto alla luce delle difficoltà di Immobile, ancora fermo a zero reti dopo sei partite con la squadra parigina.