Fiorentina, Fagioli: "Vanoli ci prepara al meglio. Conta uscire da questa situazione"

Alla vigilia della sfida tra Fiorentina e Pisa, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A, Nicolò Fagioli ha parlato ai microfoni di DAZN. Il centrocampista viola ha evidenziato l’impatto positivo del nuovo allenatore Paolo Vanoli e l’importanza di lavorare con pazienza e dedizione per migliorare il rendimento collettivo. L’ex giocatore della Juventus ha anche commentato il suo adattamento al nuovo ruolo e l’obiettivo personale di continuare a crescere contribuendo alla causa della squadra.

Nicolò, sembra che il carisma di Vanoli stia entrando sempre più nelle vostre teste e anche nelle vostre gambe. È davvero così? Cosa vi sta dando in questo momento il vostro allenatore?

"Tanto, perché sicuramente ci prepara al meglio per ogni partita. Sappiamo che per uscire da questa situazione ci vogliono tempo e pazienza, e in ogni gara dobbiamo dare il cento per cento."

Contro il Como la tua prestazione è stata molto positiva. Più in generale, cosa hai ritrovato personalmente in questo momento della stagione?

"Penso che il mister mi abbia aiutato molto, soprattutto in fase difensiva e nel posizionamento in campo quando ho la palla. È un ruolo che ho interpretato poche volte nella mia carriera, ma comincia a piacermi molto. Il mister e il suo staff mi stanno dando tante informazioni per trovarmi sempre meglio e sono felice di questo."

Ti sei anche sbloccato, immagino che tu voglia incrementare il tuo numero di gol.

"Certo, il gol è sempre qualcosa di importante, ma in questo momento l’obiettivo principale è uscire da questa situazione. Poi chi segna non importa, l’importante è fare gol come squadra."