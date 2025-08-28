Fiorentina, Ferrari: "Comuzzo sereno. Lindelof e Nicolussi Caviglia due profili validi"

Il dg della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match contro il Polissya valido per il ritorno dei playoff di Conference League.

Queste le sue parole a partire dalla situazione di Comuzzo: "Comuzzo gioca. Un ragazzo di quell'età che ha avuto la serenità di dire all'allenatore che è pronto per giocare nonostante le pressioni è tanta roba".

Come sta la squadra?

"E' un passaggio che dobbiamo assolutamente fare. Il mister e i ragazzi sono stati concentrati tutta la settimana e non devono prendere minimamente sottogamba l'impegno. Dobbiamo chiudere assolutamente il passaggio del turno".

Chi è più vicino alla Fiorentina tra Lindelof e Nicolussi Caviglia?

"Questa sera dobbiamo pensare a questa gara. Sono due profili validi che giocano in due ruoli che ci interessano però pensiamo alla gara e poi in questi ultimi giorni di mercato vedremo".