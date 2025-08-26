Fiorentina, Ferrari su Piccoli: "Commisso ci ha detto di andare dritti e portarcelo a casa"

Roberto Piccoli, nuovo attaccante della Fiorentina, ha parlato con la stampa nel giorno della sua presentazione. Ad introdurlo è stato il direttore generale dei gigliati, Alessandro Ferrari, che ha svelato un particolare retroscena di mercato: "Presentiamo Piccoli, un 2001 italiano, e mi piace molto partire con queste considerazioni. Si inserisce in un gruppo d'attacco già importante, è un ragazzo che abbiamo seguito da un po' e abbiamo trovato la disponibilità del presidente a prenderlo nonostante non ci siano state cessioni per permetterci di far girare e funzionare tutto al meglio. Ci ha detto di andare dritti e portarcelo a casa, come volevamo fare da un po'. Oggi si è già allenato".

Il comunicato della Fiorentina per l'acquisto di Piccoli

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Roberto Piccoli dal Cagliari Calcio". Questo il comunicato con cui la Fiorentina ufficializza l'arrivo della punta dal Cagliari, squadra affrontata proprio ieri all'esordio in campionato (1-1 il finale in Sardegna).

"Piccoli, nato a Bergamo il 27 gennaio 2001, è cresciuto nel settore giovanile dell’ Atalanta e, con gli orobici, ha esordito a 18 anni in Serie A nel 2019. Nella massima serie ha vestito anche le casacche di Spezia, Genoa, Hellas Verona, Empoli e Lecce e, nell’ultima stagione, con il Cagliari, ha realizzato 11 gol tra Campionato e Coppa Italia. Il nuovo attaccante viola ha, inoltre, indossato la maglia di tutte le Nazionali Giovanili azzurre fino all’ Under 21", la nota integrale della Fiorentina.

Le cifre dell'operazione. La Fiorentina per l'acquisto di Piccoli dal Cagliari spende 25 milioni di parte fissa, più 2 milioni di bonus, più il 10% sulla futura rivendita (al calciatore un contratto quinquennale da 1,4 milioni a stagione).