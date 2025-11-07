L'ex Melli: "Cuesta bravo ma deve fare punti, altrimenti il Parma dovrà cambiare qualcosa"

In vista della sfida tra Parma e Milan, ha parlato a La Gazzetta di Parma l'attaccante doppio ex Alessandro Melli. Queste le sue parole: "Quanto ci sarà da aspettare per vedere il nuovo Parma? Spero poco anche perché se dovesse servire ancora tempo, allora ci sarà da cambiare qualcosa prima, perché obiettivamente se aspettiamo troppo il rischio è di commettere l'ingenuità dell'anno scorso. Mi auguro che non succeda: attenzione, non voglio essere frainteso, l'allenatore è bravo e ha idee ma poi la sostanza è che questa squadra deve cominciare a fare dei punti. Sarà decisivo questo mese di novembre".

Ci saranno Verona, Udinese e Pisa.

"L'anno scorso ci siamo salvati con le grandi, Avevamo Inter, Fiorentina, Lazio e Juve e tutti, me compreso, di certo non pensavano di fare punti. Non farei questi calcoli qua".

Cosa pensa dell'attacco e della mancanza di gol?

"Bisogna creare più occasioni, soprattutto per un attaccante d'area come Pellegrino. Ha bisogno di cross, di palle dentro l'area. Comunque ha uno spirito combattivo per cui non molla una palla, è sempre propositivo e dà una mano alla squadra. È logico che poi l'attaccante ha il piacere di fare goal perché poi se la sente dentro questa responsabilità. Vale per Pellegrino ma anche per Cutrone"