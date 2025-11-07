Modena, Sottil: "Rispetto per il Frosinone, ma l'obiettivo nostro è il solito: fare risultato"

Giornata di conferenza stampa in casa Modena, con mister Andrea Sottil che ha parlato alla vigilia della sfida contro il Frosinone, valevole per la 12ª giornata del campionato di Serie B: "Per noi è la partita più importante perché è quella che dobbiamo giocare, è il nostro obiettivo. Il Frosinone è una società che ha fatto la A, strutturata e ben organizzata, e una squadra competitiva e forte, dove vedo dei giocatori che sono tanti allenatori in campo, che si dirigo tra di loro e hanno molta esperienza: i loro numeri sono importanti, il loro modo di giocare anche. Come sempre, ci siamo preparati a impattare bene questa gara, ma la cosa più importante da sottolineare è che abbiamo scelto dal 13 luglio di avere una mentalità vincente: dobbiamo prima di tutti pensare a cosa dobbiamo fare noi, e domani daremo battaglia ai ciociari, per provare a fare un risultato importante".

Andando alla partita: "Sarà - o almeno mi aspetto - una gara molto ritmica, di grande intensità, dove ci saranno delle transizioni, tanti duelli, seconde palle: noi ci siamo preparati per fare la nostra gara nelle due fasi, una difendente molto accorta e una attaccante su certi ritmi con giocate che possano infastidire l'avversario. Andiamo a Frosinone con grande umiltà e rispetto, ma con la voglia di ottenere un risultato importante".

Nota quindi alla rosa: "Abbiamo svolto la rifinitura, e dobbiamo fare delle valutazioni, anche su Gerli, una situazione borderline. Valuteremo insieme allo staff in funzione alla gara di domani. Voglio poi fare i complimenti a Pyyhtia per la convocazione in Nazionale maggiore, che a me non stupisce, perché è un ragazzo in crescita, serio, che si allena bene. Se giocherà domani? Son tutti dentro per l'obiettivo comune, lui è uno di quelli".