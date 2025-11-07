Padova, Andreoletti: "Portare il Mantova nel terreno dove è meno bravo. Ma Possa è il top"

Quando la sfida al Mantova si avvicina sempre di più, in casa Padova è stato mister Matteo Andreoletti a fare il punto in conferenza stampa. Queste, come si legge su padovasport.tv, sono state le sue parole: "Se è uno scontro salvezza? Si, anche se il Mantova, c'è da dirlo, è stato un po' sfortunato: fa molto possesso palla, a volte all’85%, ma ha preso poi molti parli. Dovremmo cercare di portarlo nel terreno in cui è meno bravo, riconoscendo però che è una squadra con identità precisa, che negli ultimi due anni ha fatto grandi cose. Possanzini è fenomenale, fuori categoria per la fase offensiva".

Il discorso va poi alla rosa, ancora falcidiata dalle assenze: "Non ci saranno Pastina, Di Maggio, Lasagna che ha avuto un piccolo problema muscolare, oltre poi a Silva, Bacci e Papu Gomez. Per squalifica mancherà anche Barreca, Favale e Ghiglione sono in ballottaggio per sostituirlo. Baselli? Rientra dall’infortunio, non voglio prendermi troppi rischi. La volontà è di aumentare leggermente il suo minutaggio, non partirà comunque dall’inizio".

Conclude quindi: "Se sarà una rivincita di alcuni giocatori reduci dallo 0-5? È rimasto attaccato addosso sia ai giocatori che c’erano che alla città e tifoseria. C’è voglia di riscattarsi, anche se il peso della partita è totalmente diverso".