Avellino, Biancolino: "Se lavoreremo bene sui punti di forza, evidenzieremo le pecche del Cesena"

Trasferta romagnola per l'Avellino, che domenica affronterà il Cesena in occasione della gara valevole per la 12ª giornata del campionato di Serie B, e giornata di conferenza stampa per mister Raffaele Biancolino, che ha parlato all'antivigilia del delicato match.

"È stata una buona settimana di lavoro, abbiamo avuto un giorno in più per lavorare e per cercare di sistemare alcune cose che nell'ultimo periodo non sono andate benissimo - riporta tuttoavellino.com -. Sappiamo che affrontiamo una squadra importante, che viene da 3 vittorie e una sconfitta nelle ultime 4, ma che in casa, sui 20 punti, ne ha fatti solo 5. Insomma, dobbiamo lavorare bene, sui nostri punti di forza e cercare di evidenziare le loro pecche: stiamo cercando di lavorare per trovare equilibri, sappiamo che in questa categoria, appena molli un poco, alla prima occasione ti fanno male".

Andando quindi alla rosa: "Patierno è tornato ma non è; nelle condizioni di fare determinati allenamenti, va controllato giorno dopo giorno, posso solo dire che non deve affrettare i tempi. Nemmeno Tutino è ancora al 100%, ma vedremo se sarà il caso di inserirlo dall'inizio: le scelte le faccio in base a quello che vedo in settimana. Stesso discorso per Rigione. Non ci sarà invece Iannarilli, ha avuto un problema alla spalla in settimana, non è convocato"

Nota conclusiva, ai tifosi: "Saranno quasi in 2000 a Cesena, numeri impressionanti. Io son cresciuto con loro, so cosa possono dare".