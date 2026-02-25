Serie B, la corsa alla Serie A è un duello a quattro: ecco cosa dice la storia
A dodici giornate dalla fine della stagione regolare, la Serie B regala uno dei campionati più equilibrati e avvincenti degli ultimi anni. Venezia, Monza, Frosinone e Palermo si contendono due soli posti per la promozione diretta in Serie A, separati da appena cinque punti. Un margine minimo che tiene tutto aperto, con quattro scontri diretti ancora da disputare tra le prime della classe — incluso il potenzialmente decisivo Venezia-Palermo all'ultima giornata al Penzo.
Il dato statistico più significativo arriva dalla storia recente: non accadeva da 19 anni che le prime quattro della classifica superassero quota 50 punti alla ventiseiesima giornata. E chi raggiunge quella soglia, quasi sempre, festeggia la A: l'ultima squadra ad avere oltre 50 punti a questo punto del torneo senza ottenere la promozione fu il Sassuolo nel 2011/12, eliminato ai playoff dopo aver guidato la classifica.
Sul piano storico, nelle ultime cinque stagioni per tre volte le prime due hanno mantenuto la propria posizione fino in fondo. Tuttavia non mancano le eccezioni: il Como due anni fa era quinto alla ventiseiesima giornata e chiuse secondo, mentre il Cagliari nel 2022/23 risalì addirittura dalla settima posizione per vincere i playoff.
Episodi che alimentano la speranza di chi insegue, ma che restano casi isolati in un panorama in cui chi comanda a febbraio tende a non mollare.
