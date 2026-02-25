Bari, Longo sfida la Sampdoria: "A Marassi con i denti. I nuovi acquisti? Hanno il mood giusto"

A due giorni dalla sfida di Marassi contro la Sampdoria che aprirà il 27° turno di Serie B, Moreno Longo, tecnico del Bari, ha analizzato il momento della sua squadra e le insidie della sfida contro i blucerchiati nella consueta conferenza stampa della vigilia.

"Gara da dentro e fuori - riporta TuttoBari -? Non è la prima volta. Ogni partita è di vitale importanza. Tre-quattro partite fa era la stessa domanda: lo sappiamo, non c'è bisogno che nessuno ce lo ricordi. Se non vinci delle partite è impossibile raggiungere l'obiettivo, ma come dico ai ragazzi ogni partita deve essere un'opportunità. Ci dobbiamo riprovare con la Sampdoria e ragionare partita dopo partita".

Il tecnico piemontese, poi, fa un punto sull'inserimento dei giocatori arrivati durante la sessione invernale di calciomercato: "I ragazzi che sono venuti stanno crescendo: sapevamo delle problematiche che potevamo avere quando cambi tanto, soprattutto con calciatori che non giocavano da tempo. E' stato un calendario serratissimo, ora iniziamo un tour de force con altri due turni infrasettimanali. I nuovi però stanno crescendo: il nostro obiettivo è cercare di migliorare come squadra e prestazione. Se devo parlare di fuoco dentro, vedo la possibilità di lavorare su questo, chi è arrivato ha il mood giusto e sta cercando di dare tutto quello che ha. Vedo gente crescere sia sotto l'aspetto della condizione che mentale. Possiamo sbagliare tante cose da qua alla fine, ciò che non possiamo sbagliare è stare dentro la partita, con i denti e con la lotta".

In merito agli indisponibili Longo spiega: "Abbiamo ancora fuori Verreth, Dickmann e Darboe. Vediamo la prossima settimana se riusciamo a recuperare qualcuno. Abbiamo avuto ancora dei differenziati, vedi Odenthal e Rao, li valuteremo fino all'ultimo momento".

Spazio, infine, ad un pensiero sul calendario che attende il Bari fino al termine della stagione regolare: "E' inutile fare troppi pensieri. Questo è un campionato dove è vero che giocare contro il Venezia è diverso che giocare contro un'altra squadra, ma dobbiamo cercare di tirare il massimo da ogni situazione. Sappiamo tutto. La prossima si chiama Sampdoria e dobbiamo fare una grande partita".