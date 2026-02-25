Union Brescia-Lecco, divieto di trasferta per i tifosi blucelesti. Il club fa ricorso

A seguito del divieto di trasferta imposto ai tifosi del Lecco in vista del match in casa dell'Union Brescia dalle autorità di pubblica sicurezza arriva la presa di posizione del club bluceleste attraverso una nota.

La Calcio Lecco 1912 comunica che, nell’interesse della Società, dei suoi tifosi e del corretto svolgimento delle competizioni, è stato presentato ricorso nelle sedi competenti avverso la decisione del Prefetto della Provincia di Brescia che, con provvedimento comunicato in data martedì 24 febbraio, ha imposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Lecco per l’incontro Union Brescia-Calcio Lecco 1912 valido per la 29ª giornata del girone A del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26, che si disputerà sabato 28 febbraio alle 14:30 allo stadio Rigamonti di Brescia.

Aniello Aliberti, presidente Calcio Lecco 1912: “Nel massimo rispetto di chi opera a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, abbiamo deciso di presentare ricorso nell’interesse della Calcio Lecco 1912 e delle centinaia di tifosi che vorrebbero seguire la squadra in questa trasferta. Riteniamo che giocare una partita così importante senza i nostri tifosi risulti un grande svantaggio anche in termini sportivi. Desideriamo tutelare i nostri diritti e il regolare svolgimento della competizione: lo spettacolo del calcio non deve essere precluso a chi è, a tutti gli effetti, parte attiva di questo sport”.