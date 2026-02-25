Salernitana e Avellino, sondaggi per D’Angelo: il tecnico declina. I motivi del no

Dietro la scelta della Salernitana di affidare la panchina a Serse Cosmi per risollevare le sorti di una stagione fin qui deficitaria in Serie C, emerge un interessante retroscena di mercato. Prima di affondare il colpo sull'allenatore perugino, scrive Il Secolo XIX, la dirigenza granata aveva effettuato un sondaggio diretto con Luca D’Angelo.

Il tecnico, profilo molto stimato per la categoria e reduce da stagioni importanti, ha però declinato la proposta campana. Alla base del "no" non ci sarebbe solo il legame contrattuale che lo vincola allo Spezia fino al 30 giugno 2027, ma anche una precisa scelta professionale: D’Angelo preferisce infatti valutare il proprio futuro con maggiore serenità nei prossimi mesi, puntando a una panchina di Serie B.

Sondaggio anche dell'Avellino

La Salernitana non è stata l'unica società irpina a muoversi. Anche l'Avellino, prima di virare ufficialmente su Davide Ballardini, aveva tastato il terreno per D'Angelo. In questo caso si è trattato di un contatto indiretto tramite l'agente del tecnico, Michelangelo Minieri, per verificare la fattibilità economica e tecnica dell'operazione. Anche in questa circostanza, il muro alzato dall'allenatore ha spinto i lupi verso altri lidi.

D'Angelo resta dunque, per il momento, spettatore interessato, in attesa della chiamata giusta per ripartire nella prossima stagione.