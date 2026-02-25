Bodo/Glimt, Berg: "Vincere a San Siro, contro una squadra fantastica, è qualcosa di speciale"
Patrick Berg si gode una serata che resterà nella storia del Bodo/Glimt. Il centrocampista norvegese, tra i protagonisti della sfida di San Siro che ha sancito la clamorosa eliminazione dell’Inter dalla Champions League, ha parlato ai microfoni di Canal+ esprimendo tutta la sua soddisfazione per il successo ottenuto al Meazza.
"Abbiamo disputato due grandi partite e siamo riusciti a batterli anche in casa loro. Vincere in Norvegia era forse più semplice, ma farlo in uno stadio storico come questo, contro una squadra fantastica, è qualcosa di speciale. Non avevamo nulla da perdere: ci piace giocare e confrontarci con le squadre più forti".
Berg ha poi sottolineato l’importanza del traguardo raggiunto: "È qualcosa di incredibile per il club e per tutta la città. Non credo che molti pensassero che potessimo battere il City, l’Atletico e addirittura l’Inter per due volte".
Infine, uno sguardo al futuro senza particolari preferenze: "Chi vorrei incontrare adesso? Non è così importante. È sempre bello affrontare squadre nuove, magari lo Sporting. Altrimenti giocheremo di nuovo contro il City".
