Casertana, si lavora al salto di qualità. Altro passo in avanti verso il nuovo stadio
Il progetto del nuovo stadio della Casertana avanza. La Provincia di Caserta, riporta lo stesso club campano in una nota diffusa in social, ha ufficialmente espresso parere favorevole alla realizzazione della strada adiacente al futuro impianto, un'infrastruttura viaria che attraverserà parte dell'area del PalaPiccolo — zona di competenza provinciale — e che rappresenta un tassello essenziale dell'intera opera.
La comunicazione è arrivata via PEC alla società Caserta Stadium srl nelle scorse ore. Nel documento si legge il via libera esplicito alla realizzazione della strada, con l'indicazione contestuale dei dettagli della convenzione che verrà stipulata tra Comune e Provincia per regolarne i termini.
Un altro ostacolo burocratico superato, dunque, per un progetto che i tifosi rossoblù attendono da tempo. Il nuovo stadio si avvicina: le istituzioni locali sembrano remare nella stessa direzione, e ogni parere favorevole che arriva è un mattone in più nella costruzione del futuro casa della Casertana.
Con uno sguardo, chissà, rivolto anche alla Serie B.
