Sabatini sposa l'idea Cosmi per la Salernitana: "Spero che la città lo aiuti come sa"

Walter Sabatini, decano dei direttori sportivi italiani, sposa a pieno la scelta della Salernitana (sua ex società) di affidare la panchina della Prima Squadra a Serse Cosmi, tecnico con un lungo passato fra Serie A e B fermo però dal 2022.

"Ora voglio farlo ambientare - ha raccontato al quotidiano Linea Mezzogiorno -, più in la lo chiamerò, gli spiegherò la generosità e l’educazione di questa città, che chiede solo di dare tutto. Cosmi è quel tipo di uomo e di allenatore, è una scelta molto felice, c’è da aiutarlo e da spingerlo, spero che Salerno risponda come sa. - Su Faggiano e le retrocessioni aggiunge - Se è stata un’idea di Faggiano conferma la sua bravura, non capisco le contestazioni nei suoi confronti, le due retrocessioni consecutive hanno altri nomi e cognomi, ma lasciamo stare…

Credo che questa assenza l’abbia solo caricato, dovrà metterci rabbia, anche nello spogliatoio se la squadra non risponde come deve, la frustrazione di non lavorare può solo caricare ad affrontare al meglio questa situazione. Mi hanno parlato bene anche di Scurto, come genio della tattica, ma la tattica spesso è una menzogna. Va spinto Cosmi, ha una grandissima opportunità: quella di riportare in alto Salerno”.