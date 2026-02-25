Ufficiale Reggiana, il Capitano non molla: Rozzio rinnova fino al 30 giugno 2027

Arriva la conferma ufficiale dell'indiscrezione pubblicata questa mattina da TuttoMercatoWeb.com. Paolo Rozzio ha rinnovato il suo contratto con la Reggiana. Ecco la nota del club emiliano:

"AC Reggiana annuncia con orgoglio il prolungamento dell’accordo con Paolo Rozzio per la prossima annata, portando la scadenza contrattuale al 30 giugno 2027. Il capitano vestirà la maglia granata per l’undicesima stagione, confermandosi un punto di partenza anche per il prossimo futuro con le sue qualità e la sua leadership.

Il patron Romano Amadei, il presidente Carmelo Salerno e i vice presidenti, Giuseppe Fico e Vittorio Cattani, esprimono grande soddisfazione e profonda gratitudine per questo percorso. Un viaggio che continua, inseguendo insieme importanti risultati sportivi e promuovendo valori che appartengono alla Società e a tutto il popolo reggiano".