TMW
Reggiana, il Capitano non molla: Rozzio vicino al rinnovo di contratto fino al 2027
TUTTO mercato WEB
Arrivato alla Reggiana nell'estate 2016 proveniente dal Pisa, Paolo Rozzio è divenuto nel corso di questi dieci anni di militanza in granata un riferimento un campo e un leader dello spogliatoio, tanto da essere diventato il capitano della squadra.
Un matrimonio, questo, che potrebbe prolungarsi ancora.
Il difensore classe 1992 è attualmente in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, ma secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com sarebbe prossimo ad nuovo prolungamento. Fino al giugno 2027.
Rozzio (33) con la maglia della Regìa ha messo finora a referto 227 presenze con anche 11 gol all'attivo.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: una brutta caduta. Milan: le inutili considerazioni su Allegri (e su Landucci). Juve: confermare Spalletti è l’unica soluzione. Napoli: una illogica ingiustizia. E pensieri su Gasp, Cuesta, Fiorentina, Sanremo…
Le più lette
1 Inter: una brutta caduta. Milan: le inutili considerazioni su Allegri (e su Landucci). Juve: confermare Spalletti è l’unica soluzione. Napoli: una illogica ingiustizia. E pensieri su Gasp, Cuesta, Fiorentina, Sanremo…
Ora in radio
11:00Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile