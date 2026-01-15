Fiorentina, il ds Goretti presenta Solomon e Brescianini: "Li ringrazio, hanno accettato con entusiasmo"

La Fiorentina nella giornata di oggi ha presentato i suoi ultimi due acquisti, ovvero Manor Solomon e Marco Brescianini. L'esterno israeliano è arrivato in viola dal Tottenham, mentre il centrocampista è stato acquistato dall'Atalanta. Insieme a loro nella sala stampa del Viola Park c'era anche il direttore sportivo della Viola Roberto Goretti che prima di lasciare spazio ai pensieri dei due calciatori ha voluto brevemente spiegare i motivi che li hanno portati a scegliere la squadra di Paolo Vanoli:

"Sono molto felice di essere qui con questi due nuovi calciatori: Brescianini e Solomon. Li ringrazio per l'entusiasmo con cui hanno accettato questa nuova sfida. Sappiamo che potremo contare su di loro, sulla loro mentalità, sul loro entusiasmo e sul loro coraggio. Benvenuti entrambi nel mondo viola e in bocca al lupo", ha detto il direttore sportivo dei gigliati.