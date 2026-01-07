Fiorentina, Gudmundsson: "Ci prendiamo il punto, vogliamo uscire da questa situazione"
Albert Gudmundsson, numero 10 della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara pareggiata 2-2 contro la Lazio: "La Lazio gioca veramente un buon calcio, siamo andati molto vicini a vincere questa partita. Loro sono una squadra molto forte, ci prendiamo questo punto. Nelle ultime 4-5 partite ci è mancato qualche risultato ma siamo molto migliorati nelle prestazioni. Vogliamo uscire da questa situazione".
Live TMWLazio, Cataldi sugli arbitri: "Difficile chiedere spiegazioni. Da un mese e mezzo ogni partita ce n'è una"
