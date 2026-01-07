Sorpasso Fiorentina al novantesimo! Gudmundsson di rigore, Lazio sotto 1-2
Sorpasso Fiorentina sulla Lazio, 1-2 all'Olimpico all'89°. Calcio di rigore conquistato e trasformato da Albert Gudmundsson. L'islandese se ne va in area, cadendo dopo un contatto con Gila. L'episodio viene rivisto al VAR, con Sozza che indica il dischetto. Destro incrociato, Provedel tocca ma non evita la rete.
