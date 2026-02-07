Fiorentina, Gudmundsson ci crede: "Posizione non facile, combatteremo fino alla fine"

Il trequartista della Fiorentina Albert Gudmundsson ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match casalingo contro il Torino valido per la 24^ giornata di Serie A.

Cosa vi siete detti per avere un buon approccio?

"Dobbiamo approcciare questa partita come altre, mentalmente e fisicamente. Non è facile la posizione in cui siamo, combatteremo fino alla fine. Siamo una buona squadra, stiamo solo aspettando di fare punti".

Vanoli, ex Torino, vi ha detto qualcosa in particolare?

"Conosce bene questa squadra, sono una squadra pericolosa e con due attaccanti forti. Dovremo essere pazienti con la palla, sarà una partita tosta ma possiamo battere il Torino".