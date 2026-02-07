Fiorentina, Gudmundsson: "Contenti di rivedere Kean titolare, sappiamo cosa può darci"

Albert Gudmundsson, numero 10 della Fiorentina, è stato intervistato da DAZN prima della gara contro il Torino: "La mia posizione in campo dipende dalla gara, mi viene data tanta libertà e spero di sfruttarla".

Stasera torna titolare Kean...

"Moise è un attaccante fisico molto forte e veloce, siamo contenti di averlo perché sappiamo cosa può darci".