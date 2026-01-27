Fiorentina, Harrison: "Sono qui da poco, difficile dire le differenze tra Serie A e Premier"

L'esterno offensivo della Fiorentina Jack Harrison ha parlato ai microfoni di Mediaset, in vista del match di Coppa Italia contro il Como.

Le sue dichiarazioni: "E' fantastico essere qui, i ragazzi mi hanno accolto veramente bene. Sono molto contento e spero di dare il mio contributo alla squadra da qui alla fine della stagione. Sono qui da poco, difficile dire la differenza tra qui e l'Italia. Tifosi fantastici, speriamo di dare loro soddisfazioni".